لبنان: المحقق فى انفجار ميناء بيروت يستدعى وزيرا سابقا لاستجوابه يوم الخميس

جدة - نرمين السيد - قرر القاضى المكلف بمباشرة التحقيقات فى الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى فى لبنان، استدعاء وزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس، والمدير الإقليمى السابق للجمارك فى بيروت موسى هزيمه، لاستجوابهما يوم الخميس المقبل كمدعى عليهما (متهمان) فى القضية.





وسبق للمحقق العدلى (قاضى التحقيق) فادى صوان أن وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق على حسن خليل، ووزيرى الأشغال السابقين غازى زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب فى وفاة وإيذاء مئات الأشخاص فى حادثة انفجار ميناء بيروت البحرى.

وتوقفت التحقيقات فى الانفجار خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر الماضى وحتى أيام قليلة، وذلك فى ضوء طلب الرد "التنحية" الذى تقدم به الوزيران السابقان على حسن خليل وغازى زعيتر ضد القاضى فادى صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية فى ضوء الحصانة النيابية التى يتمتعان بها كعضوين فى البرلمان، غير أن المحكمة المختصة سمحت للقاضى صوان باستكمال التحقيقات لحين الفصل فى طلب الرد بشكل نهائى.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى جراء اشتعال النيران فى 2.750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.