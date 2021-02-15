وأضاف مون، خلال اجتماع عقده مع كبار مساعدى البيت الأزرق الرئاسى، أن التركيز سيكون على تقليل التدابير الإجبارية وتشجيع التدابير الطوعية، وأن التحول إلى التحكم فى المرض والوقاية منه سيكون بناءً على الاستقلالية والشعور بالمسؤولية، بدلا من الطريقة الإلزامية الموحدة التى تُفرض على الجميع، حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ومن المقرر أن تطلق كوريا الجنوبية برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من الأسبوع المقبل باستخدام لقاحات شركة استرازينيكا، مع وصول لقاحات شركات أجنبية أخرى إلى البلاد على مراحل.
وأوضح مون أنه حتى بعد بدء التطعيم، فالحرب ضد كورونا ستكون طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن البلاد لا يمكنها الاستمرار فى وضع "العبء الاقتصادى" على بعض الفئات مثل العاملين لحسابهم الخاص وصغار التجار، مما يلزم البلاد بإيجاد وسيلة لمكافحة الفيروس بشكل يتناسب مع سبل عيش المواطنين.
وتعهد الرئيس ببذل جميع الجهود للتعامل مع "أسوأ أزمة توظيف" تشهدها كوريا الجنوبية منذ الانهيار المالى فى الفترة ما بين عامى1997 و1998، إذ فقدت البلاد ما يصل إلى 900 ألف وظيفة بشكل خاص فى قطاع الخدمات المباشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تعلن عن نظام تباعد اجتماعى جديد لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.