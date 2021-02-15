اتفاق بالنواب الليبى على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة فى سرت

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس النواب الليبى، جلسة تشاورية، اليوم الاثنين، بمدينة طبرق بحضور رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح؛ لمناقشة وضع الترتيبات اللازمة للنظر فى منح الحكومة الجديدة الثقة.





وحسبما نقلت بوابة إفريقيا الإخبارية، عن مصادر من داخل مجلس النواب الليبى، تم الاتفاق على عقد جلسة برلمانية فى مدينة سرت لمنح الثقة للحكومة القادمة، كما تقرر إرسال طلب إلى اللجنة العسكرية المشتركة لتأمين المدينة لطمأنة نواب الغرب.

وأوضحت المصادر، أنه تم خلال الجلسة البرلمانية التشاورية المنعقدة فى طبرق، سحب قرار إسقاط عضوية 36 نائبًا بسبب مخالفتهم للائحة الداخلية فى السابق، ودعوة كافة الأعضاء إلى الاجتماع بمدينة سرت لجلسة منح الثقة للحكومة، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب لدراسة احتياجات بلدية طبرق لموقفها فى احتضان المجلس الفترة الماضية.

كما دعت الجلسة، الحكومة القادمة لمباشرة أعمالها من سرت وعدم تهميش أى إقليم أو مدينة والالتزام بمبادرة رئيس مجلس النواب.