العراق: السجن 4 أعوام لمحافظ ديالى لإضراره بالمال العام

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة النزاهة الاتحادية فى العراق، اليوم الإثنين، عن صدور حكم بالحبس المشدد 4 أعوام ضد محافظ ديالى الأسبق، عمر الحميرى، لإضراره الجسيم بأموال ومصالح الجهة التى كان يعمل فيها.





ووفق لموقع "الرافدين" العراقى، اليوم الإثنين، أكدت دائرة التحقيقات فى الهيئة أن المُدان الذى كان يشغل منصب محافظ ديالى ألحق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح المحافظة عبر إحالة مشروع إعداد ودراسة وتصميم فحوصات التربة وتنفيذ إكساء نهر ديالى إلى شركتين للمُقاولات بالأمر المباشرة. وأوضحت الدائرة العراقية أن المتهم تسبب فى أضرار مادية تقدر بـ1.260 مليون دولار بسعر الصرف الحالى.

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