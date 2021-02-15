إعادة فتح مطعم الشيف التركي بوراك في دبي

عاد مطعم الشيف التركي الشهير بوراك في دبي للعمل مرة أخرى، بعد أيام من إغلاقه بشكل مؤقت بسبب انتهاك إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، أن مطعم الشيف التركي بوراك أوزدمير في دبي جرى إغلاقه يوم الجمعة بعد فحص مفاجئ من قبل السلطات في دبي، موضحة أنه تم إعادة فتح المطعم بحلول مساء الأحد يوم عيد الحب.

وأشار أحد ممثلي المطعم إلى أن الإغلاق حدث بسبب الإقبال الكبير على المطعم في دبي، حيث يرغب الضيوف في الترحيب بالشيف بوراك الشهير والذي يتملك شعبية واسعة.

وأوضح أنه من الصعب التحكم في الحشود التي جاءت لمقابلة الشيف بوراك في مطعمه الجديد بدبي، خاصة مع عدم وجود نظام للحجز.

وبحسب الصحيفة، قرر المسؤولون عن المكان مراجعة تدابير السلامة لتوفير الحماية للعملاء مع الالتزام باللوائح الموجودة في دبي.

وقالت إدارة المطعم إن تلك الإجراءات تشمل التنظيف الدقيق للمكان وتدريب إضافي للموظفين، كما تم تخفيض عدد المقاعد داخل وخارج المكان وإجراء فحوصات كورونا للعاملين، تماشيا مع قوانين مكافحة فيروس كورونا في دبي.

كانت وسائل إعلامية أفادت بإغلاق مطعم الشيف بوراك في دبي ، بسبب انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وحقق مطعم بوراك في دبي نجاحا كبيرا رغم افتتاحه منذ فترة قصيرة في ديسمبر الماضي، حيث استضاف المكان عدد من المشاهير حول العالم.