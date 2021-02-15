خوان كارلوس مصاب بمرض خطير في دبي.. الأسرة الملكية الإسبانية تكشف حقيقة الوضع الصحي للملك السابق

نفت العائلة المالكة الإسبانية أن يكون ملك البلاد السابق خوان كارلوس (83 عاما) "مريض بشكل خطير" بعد انتشار شائعات في وسائل الإعلام في وقت سابق يوم الاثنين.
وقال البيت الملكي في مدريد، إن الملك السابق يتمتع بصحة جيدة.
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ونقلت المجلة عن خوان كارلوس قوله "أمارس الجمباز لمدة ساعتين كل يوم وأشعر أنني بخير".
وغردت بيلار إير، وهي مؤلفة وخبيرة في العائلة المالكة الإسبانية، أن خوان كارلوس "في حالة خطيرة" وقد يتم إعادته إلى إسبانيا من أبو ظبي، حيث يعيش حاليًا".
وذكرت المجلة "الملك خوان كارلوس في حالة خطيرة والبيت الملكي يقيم احتمالية انتقاله إلى إسبانيا، وكانت ابنتاه ، إيلينا وكريستينا ، أفراد عائلته الوحيدين الذين انتقلوا إلى أبوظبي في الوقت الحالي".
وانتقل خوان كارلوس إلى الإمارات العربية المتحدة العام الماضي بعد أن فتح المدعون السويسريون تحقيقًا في حسابات مصرفية يُزعم أنه أنشأها في ملاذات ضريبية.
وإجمالًا، إنه يواجه ثلاثة تحقيقات منفصلة في وطنه إسبانيا ويخضع للتحقيق بشأن دوره المزعوم في صفقة أدت إلى حصول كونسورتيوم إسباني على عقد بمليارات الدولارات لبناء خط سكة حديد عالي السرعة في المملكة العربية السعودية.
كما يبحث المحققون في استخدام بطاقات الائتمان المرتبطة بحسابات أجنبية بعد أن تنازل خوان كارلوس عن العرش في 2014 ولم يعد يتمتع بالحصانة كرئيس للدولة.
وإذا ثبتت الادعاءات ، فقد تشكل جريمة غسل أموال ويمكن محاكمة الملك السابق.
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