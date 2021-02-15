الكرملين يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية بين بوتين وولي العهد السعودي

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمبادرة من الجانب السعودي.
وقال الكرملين في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن الطرفين ناقشا سُبل تطوير العلاقات الروسية السعودية في مختلف المجالات، مع مرور 95 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وناقش الطرفان مسألة مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك إمكانية استخدام اللقاحات الروسية ضد الفيروس في المملكة العربية السعودية.
وبحسب البيان، فقد تبادل الطرفان الآراء حول مسار تنفيذ اتفاقات بمنظمة "أوبك +"، وأكدا استمرار التعاون الوثيق بين البلدين لدعم استقرار سوق الطاقة العالمي.
ولفت البيان إلى أنه تم مناقشة عدة قضايا إقليمية أخرى، وخاصة الوضع في سوريا، ومنطقة الخليج.
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