قال ينس ستولتنبيرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إن وزارء دفاع الحلف سيركزون خلال مباحثات يوم الخميس على مهماتهم في أفغانستان والعراق.
وأضاف ستولتنبيرج أن الحلف يدعم العملية السلمية في أفغانستان، لكن مستوى العنف هناك يرتفع بطريقة غير مقبولة.
وأوضح أن حلف الناتو لن يغادر أفغانستان قبل أن يحين الوقت، مضيفا "أولويتنا هي ألا تتحول أفغانستان إلى ملاذا آمنا للإرهابيين الدوليين مرة أخرى".
وطالب أمين حلف الناتو حركة طالبان بالتخلي عن العنف والوقف الفوري للعمليات الإرهابية في أفغانستان.
وأكد أن الحلف سيواصل عملياته في العراق حتى التأكد من القضاء على تنظيم داعش بشكل كامل.
وتابع "نقوم بمهمة تدريب القوات العراقية ضمن قوات التحالف الدولي وبناء على طلب الحكومة العراقية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو يكشف حقيقة سحب قواته من أفغانسان والعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.