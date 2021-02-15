الأردن يسجل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية في الأردن 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 18 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4473 حالة. فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 349562 حالة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة. كما بلغ عدد حالات الشفاء المسجلة اليوم إلى 1132 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 328,231 حالة.

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