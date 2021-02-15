رابط منصة مدرستي madrasati لمساعدة طلاب ابتدائي ومتوسط وثانوي على التعليم عن بعُد

رابط منصة مدرستي madrasati لتعليم عن بعُد فى رابط نستعرضه مع حضراتكم كونها واحدة من ضمن أهم وسائل التعليم عن بعُد والتي تساعد الطلاب على الحصول على شرح خاص لدروس تفصيلي وذلك للاتمام دروسهم بالفصل الدراسي الثاني على نحو نستعرض مع حضراتكم بشكل مكثف وعلى رأس الساعة من خلال موقعكم ثقفني، حيث اصبح موقع مدرستي التعليمي هو الموقع التعليمي الاول الموجود بالمملكة العربية السعودية بجانب القنوات التعليمية.

رابط منصة مدرستي madrasati

نتابع منصة مدرستي التعليمية التي تعتبر واحدة من المنصات المتخصصة لتعليم الطلاب والتي تعمل على رأس الساعة على توفير كافة احتياجاتهم الدراسية فى ظل انتشار فيروس كوفيد 19 حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب من نقل عدوى كورونا المستجد، حيث نجحت منصة مدرستي بالفصل الدراسي الاول على تحقيق نجاح ملحوظ على توصيل كافة احتياجات الطالب السعودية على مستوى كافة المراحل التعليمية سواء المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث تغني منصة مدرستي التعليمية على الطلاب الذهاب الى مدارس من خلال توفير فصول افتراضية بديلة عن الذهاب الى مدارس، حيث تعمل منصة مدرستي على تقييم الطلاب تحصيلياً وتوفير كافة احتياجاتهم من خلال عرض الشروح الدراسية بشكل منفصل على شكل فيديوهات تعليمية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم ومن خلال الفقرة التالية خطوات التسجيل على منصة تفصيلياً.

خطوات تسجيل دخول على منصة مدرستي

تم تفعيل منصة مدرستي التعليمية على رأس الساعة امام طلاب كافة المراحل التعليمية سواء المرحلة الابتدائية او المتوسطة او الثانوية وذلك فور التسجيل على المنصة من خلال الدخول على موقع منصة مدرستي الرسمي والبدء فى تسجيل البيانات المطلوبة سواء اسم المستخدم أو كلمة السر أو غيرها من معلومات شخصية مطلوبة للبدء فى التسجيل على المنصة فور النقر على أيقونة تسجيل.