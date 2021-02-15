طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين والشروط والإجراءات المطلوبة

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين من الخدمات المتميزة التي قدمها البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية للوافدين كما أن خدمة فتح الحساب متاحة للمواطنين في أي وقت، وذلك من خلال الإنترنت، وعند الحصول على حساب في البنك الأهلي التجاري تستطيع إجراء أي معاملة مالية في أي وقت عن طريق الصراف الآلي أو من خلال الإنترنت واستخدام الهاتف المصرفي لهذا سنقدم لكم كيفية فتح حساب في البنك الأهلي والشروط الواجب توافرها حتى تحصل على الحساب.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين

على من يرغب في فتح حساب في البنك الأهلي خطوة بخطوة أن يقوم باتباع الخطوات التالية:

عليك أولًا أن تقوم بزيارة موقع البنك الأهلي التجاري.

ثم قم باختيار الحساب الذي تريد فتحه وقم بالدخول، ثم بعد ذلك قم بالنقر على تبويب افتح حسابك الآن.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في الاسم ورقم الإقامة وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام، وقم بكتابة رقم التحقق.

ثم قم بالنقر على تبويب التالي وقم بإدخال الحالة الاجتماعية والجنسية، ثم قم بإدخال كافة التفاصيل التي تخص العنوان الوطني.

وبعدها قم بالنقر على التالي حتى يتثنى لك الفرصة لكتابة تفاصيل الوظيفة التي التحقت بها وتفاصيل جهة العمل.

قم بإدخال قيمة دخلك الشهري، ومستوى الثروة ثم قم بإدخال التفاصيل المتبقية.

عند الانتهاء قم بالنقر على تبويب التالي، حتى يكون لديك حساب في البنك الأهلي التجاري.

أن يكون لدى المقيم في المملكة العربية السعودية بطاقة هوية سارية أو لديه إقامة سارية.

ألا يكون سريانها أقل من شهر من تاريخ تقديم طلب فتح الحساب لدى البنك الأهلي التجاري.

أن يكون لدى المقيم عنوان وطني، وأن يقوم بتفعيله.

لا بد من تقديم نسخة من جواز السفر، وأن يكون ساري المدة.

شروط فتح حساب البنك الأهلي التجاري

وعند الانتهاء من إجراءات فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين في المملكة العربية السعودية ستحصل على كافة الامتيازات والخدمات الإلكترونية التي يقدمها لك البنك سواء من خلال الإنترنت أو من خلال فروعه