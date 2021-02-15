رؤية رسائل واتساب WhatsApp المحذوفة وإخفاء الدردشة دون معرفة الهوية

واتساب هو أكثر تطبيق المراسلة شعبية في مستوى تطبيقات التواصل الاجتماعي وقد حدثت ضجة كبيرة حول التطبيق في الآونة الأخيرة في بداية عام 2021، ويقوم مسؤولي التطبيق بإطلاق التحديثات باستمرار من أجل تحسين أداء التطبيق، فعلى الرغم من مميزاته المتعددة، فإنه لا يزال يفتقد بعض الخواص المتوفرة في تطبيقات أخرى مثل تيليجرام، مثل عقد محادثات سرية أو القدرة على إخفاء محادثات معينة عن أعين مخترقين التطبيقات التواصل الاجتماعي.

وبينما قدم WhatsApp وقد ظهر في التحديثات الأخيرة ميزة من شأنها تعزيز مستوى الخصوصية، وهي فتح التطبيق من خلال بصمة الإصبع على أندرويد أو من خلال Face ID لأجهزة أيفون، إلا أنه لا توجد طريقة لقفل أو إخفاء دردشة معينة، وبذلك يمكن استخدام الميزة المتوفرة بالفعل لإخفاء الدردشة من الشاشة الرئيسية.

طريقة إخفاء الدردشة في واتساب WhatsApp

بالنسبة لأجهزة iPhone: افتح التطبيق وابحث عن الدردشة التي تريد إخفاءها، ثم اسحب الدردشة اتجاه اليمين وانقر على اختيار أرشفة، وبذلك سيتم أرشفتها ولن تعود مرئية في قائمة الدردشة الخاصة بالمستخدم.

بالنسبة لأجهزة Android: افتح التطبيق وابحث عن الدردشة التي تريد إخفاءها، ثم قم بالضغط مطولًا على الدردشة، ثم أنقر فوق زر الأرشيف في الزاوية اليمنى العليا لإخفاء الدردشة.

إظهار محادثة تم إخفاءها في تطبيق واتساب

إذا قام المستخدم بإخفاء بعض المحادثات عن طريق الارشفة في تطبيق الواتساب وتريد إظهار محادثة مؤرشفة، قم بفتح التطبيق وانتقل إلى أسفل الدردشات، سترى خيار مؤرشف، انقر فوق هذا لمشاهدة الدردشات التي قمت وأرشفتها، ثم اضغط لفترة طويلة على الدردشة التي تريد إخراجها من الأرشيف وانقر على زر إلغاء أرشفة الدردشة في الزاوية اليمنى العليا في اصدارات الاندرويد والايفون.

رؤية حالات الواتساب دون معرفة الهوية

يتم الدخول إلى تطبيق واتس اب والقيام بالضغط على إعدادات، ثم يتم إختيار الحساب والضغط على الخيار الأول الخصوصية وستلاحظ وجود علامة لمؤشر قراءة الرسائل، يتم الضغط عليها فعند إرسال شخص رسائل لك لن يتمكن من معرفة هل قُمت بقراءتها أم لا، وتلك الطريقة أيضا تتمكن من خلالها رؤية حالات الواتساب بدون الكشف عن هويتك، ولكن لن تتمكن من معرفة من قام برؤية حالتك التى قمت بتنزيلها أيضا.