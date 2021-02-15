نسيت الرقم السري للهاتف المصرفي الأهلي طرق استرجاعه والتسجيل في هاتف الأهلي المصرفي

نسيت الرقم السري للهاتف المصرفي الأهلي تعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه المستخدمين داخل البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية والتي قد يحتاجون بسببها إلى الذهاب إلى مقر البنك للحصول على كلمة السر ولكن يمكن للعملاء من خلال التسجيل في الهاتف المصرفي الأهلي المتابعة مع خدمة العملاء ومعرفة طريقة الحصول على الرقم السري، ومن خلال هذا المقال سوف نجيب على طريقة الحصول على الرقم السري في حالة نسيانه ولذلك لمن حصل على حساب في البنك الأهلي التجاري.

نسيت الرقم السري للهاتف المصرفي الأهلي

نسيت الرقم السري للهاتف المصرفي الأهلي أهم الأسئلة المتكررة من العملاء داخل المملكة والتي قد قام بحلها البنك الأهلي التجاري من خلال إمكانية الاتصال بالبنك عن طريق الهاتف المصرفي البنك الأهلي ومعرفة كيفية التسجيل وتفعيل الهاتف المصرفي الأهلي.

أما عن الإجابة عن التساؤل فيمكن للعميل الاتصال بخدمة العملاء على رقم 920001000 ويتم من خلالها التحدث مع خدمة العملاء ويطلب الموظف بعض المعلومات الخاصة بصاحب الحساب ومن ثم يتم الحصول على الرقم السري الخاص بالعميل.

التسجيل في الهاتف المصرفي الأهلي

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في الهاتف المصرفي الأهلي ولعل من أهمها أن يكون لدى العميل حساب داخل البنك ويمكن التسجيل بعد ذلك من خلال الخطوات التالية:

الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 920001000.

يتم اختيار اللغة العربية وإتباع التعليمات الصوتية المسجلة للوصول إلى التحدث مع ممثل خدمة العملاء.

يتم إخطار الموظف برقم الحساب وطلب التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي.

يتم بعد ذلك طلب بعض المعلومات الشخصية من العميل وبعدها يتم تقديم الطلب الخاص بك للحصول على خدمة الهاتف المصرفي.

في حالة عدم الإمكانية من إتمام التسجيل عن طريق الهاتف يتعين عليك الذهاب إلى إحدى فروع البنك واستكمال التسجيل من خلالها ويمكن أن يكون السبب هو عدم وجود رقم جوال مسجل لدى البنك.

التسجيل في الهاتف المصرفي من خلال ماكينات الصراف الآلي

تعد خدمة التسجيل في الهاتف المصرفي من خلال ماكينات الصراف الآلي من أفضل الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء والتي من خلالها يوفر على العملاء الوقت والجهد في الذهاب إلى مقر البنك ويمكن استخدام هذه الخدمة كالآتي:

يتم إدخال البطاقة الخاصة بالعميل ومن ثم كتابة الرقم السري الخاص به.

الضغط على كلمة عمليات أخرى.

يتم الضغط على كلمة الهاتف المصرفي من الخيارات المتاحة وبعدها الضغط على كلمة موافق لقبول تشغيل الخدمة.