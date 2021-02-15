الحريري إلى فرنسا للقاء ماكرون.. ووزير خارجية قطر إلى بيروت

دوت الخليج :- يتوجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن الحريري يواصل جولته الخارجية بحثاً عن مظلة عربية ودولية لتشكيلته المرتقبة.
وقالت صحيفة "نداء الوطن" المحلية، إن مبعوث الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل سيزور بيروت نهاية الأسبوع الجاري، لاستعراض مستجدات المواقف مع المسؤولين اللبنانيين حيال مسألة تشكيل الحكومة.
وأكدت الوكالة الرسمية أيضا أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يصل إلى لبنان، الأربعاء، حيث سيعقد مؤتمراً صحفيا في قصر بعبدا إثر لقائه رئيس الجمهورية.
ومن المرتقب أن يلتقي وزير الخارجية القطري كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وتوقعت الوكالة أن تكون الزيارة ذات طابع تضامني مع لبنان.
عربي 21
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