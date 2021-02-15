تركيا تعتقل 718 من المؤيدين للأكراد فى 40 مدينة

جدة - نرمين السيد - أوقفت الشرطة التركية، اليوم الإثنين، 718 شخصًا، بينهم قياديون فى حزب الشعوب الديمقراطى الداعم للأكراد، بزعم الاشتباه فى ارتباطهم بحزب العمال الكردستانى الذى تتهمه أنقرة بـ "إعدام" 13 تركيًا فى العراق، الأحد الماضى، حسبما ذكرتت وزارة الداخلية التركية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الداخلية التركية فى بيانها، إنه تم "ضبط عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة (الإرهابية) خلال مداهمات"، موضحةً أن العمليات شملت 40 مدينة فى البلاد، ولا تزال مستمرة.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اتهم الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، بدعم "الإرهابيين"، بعد مقتل 13 تركيًا فى العراق على أيدى مقاتلى حزب العمال الكردستانى، على حد زعم أنقرة.

وقال أردوغان فى خطابه، إن "تصريحات الولايات المتحدة مؤسفة. تقولون إنكم لا تدعمون الإرهابيين لكنكم بالواقع تقفون إلى جانبهم".

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت فى وقت سابق، أنها "تأسف لمقتل رعايا أتراك"، مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيدًا إضافيًا حول ما أعلنته أنقرة عن ظروف مقتلهم.