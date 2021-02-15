مقتل جندى خلال هجوم مسلح جنوب غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستانى اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن مسلحين أطلقوا وابلاً من النار على نقطة تفتيش تابعة لفيلق حرس الحدود على طريق سريع فى إقليم بلوشستان مما أدى إلى مصرع جندى.

وأضاف، أن قوات الأمن طوقت الموقع وشنّت عملية تمشيط فى المنطقة للبحث عن الإرهابيين الذين نجحوا فى الفرار من الموقع بعد شن الهجوم، ولم تعلن حتى الآن أى جهة المسؤولية.