وفاة ثاني أميرة بالعائلة المالكة السعودية خلال 24 ساعة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 - 7 - 1442هـ في مدينة الرياض".

ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان أمس، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي آل سعود.