تحذير عاجل من الأمن العام الأردني بشأن قيود كورونا

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الاثنين، إعادة انتشار للقوى الأمنية من دوريات آلية وراجلة وحملات أمنية في مختلف المناطق لمراقبة وضبط كافة المخالفات المترتبة بعدم الالتزام بأوامر الدفاع، بهدف تحقيق المزيد من الضبط الأمني وتكثيف الرقابة وإنفاذ أوامر الدفاع.
وطالبت المديرية في بيان بالالتزام بأوامر الدفاع وشروط الصحة والسلامة العامة بعدم التجمع وإقامة الحفلات وبيوت العزاء والأعراس وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.
وأضاف البيان: "في هذه المرحلة من مراحل تفشي الوباء لا بد من قيامنا جميعًا بما هو واجب علينا تجاه أنفسنا ومجتمعنا بالالتزام بكل ما صدر من أوامر الدفاع"، وشددت على عدم التهاون مع أي مخالفة على أن تُتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها".
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