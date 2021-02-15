ملك الأردن يتسلم البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021 – 2024

تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021 – 2024، والذي رفعه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
وعرض رئيس الوزراء الأردني أبرز جوانب البرنامج الذي عكفت الحكومة على إعداده، مشيرا إلى أن البرنامج سيجري تطويره إلى خطة عمل اقتصادية بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مواصلة الحد من انتشار وباء كورونا وصولًا إلى مرحلة التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية وتعزيز سيادة القانون.
كما يتضمن تحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية والتصدير، وزيادة فرص العمل والتشغيل، وتعزيز نهج الاعتماد على الذات.
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