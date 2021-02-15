بينهم الحريري.. مبعوث بوتين للشرق الأوسط يجري اتصالات مع سياسيين لبنانيين

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن اتصالًا هاتفيًا جرى اليوم بين الحريري، وبوجدانوف، وناقشا خلاله مسألة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يمرّ بها لبنان".

وأضاف البيان أنه "جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة برئاسة سعد الحريري الحائز على أغلبية الأصوات في البرلمان وكذلك التكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون".

كما تناول الطرفان "مسألة مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة مرض "كورونا" بما في ذلك إرسال دفعة لقاحات إلى بيروت".