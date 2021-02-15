ستولتنبرج لـ طالبان: الناتو لن يغادر أفغانستان قبل الوقت المناسب

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو"، ينس ستولتنبرج، حركة طالبان، إلى الحد من أعمال العنف فى أفغانستان، مشددًا على أن قوات الحلف لن تغادر قبل أن يصبح الوقت مناسبًا.





ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ستولتنبرج فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، إن "أى انسحاب محتمل لقوات الحلف سيعتمد على الوضع على الأرض". وأضاف ستولتنبرج: "هدفنا المشترك واضح يجب ألا تكون أفغانستان أبداً مرة أخرى ملاذًا للإرهابيين يهاجمون منه أوطاننا.. وبما أن أيا من الحلفاء لا يرغب فى البقاء فى أفغانستان لفترة أطول من اللازم، فلن نغادر قبل أن يصبح الوقت مناسبًا".

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