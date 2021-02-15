موسكو: الاتحاد الأوروبى يتحمل مسؤولية تدهور العلاقات

جدة - نرمين السيد - ألقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بالمسؤولية على الاتحاد الأوروبى فى التصعيد الحالى بين روسيا وبروكسل، مؤكدًا على أن الاتحاد الأوروبى يتحمل مسؤولية تدهور العلاقات مع موسكو والوضع المتردى للعلاقات بين الجانبين، والتكتل لتدمير آليات التعاون بشكل ممنهج.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال لافروف خلال محادثاته مع وزير الخارجية الفنلندى، اليوم الإثنين، إن "الاتحاد الأوروبى هو من عرض العلاقات للتدهور بشكل مستمر.. هيكل هذه العلاقات يُدمر بشكل واع بمبادرة من بروكسل".

وأضاف لافروف: "دمر الاتحاد الأوروبى باستمرار كل الآليات دون استثناء"، موضحًا فى السياق ذاته أن ذلك لا يعنى أن روسيا ستتراجع عن علاقاتها مع الدول الأعضاء بشكل فردى.

وقال وزير الخارجية الروسية: "لا تخلطوا بين أوروبا والاتحاد الأوروبى.. عندما يتعلق الأمر بأوروبا لن نذهب لأى مكان، فلدينا كثير من الأصدقاء فى أوروبا".

وتشهد العلاقات بين روسيا والغرب أدنى مستوى لها منذ انتهاء الحرب الباردة، إذ تتعرض روسيا لضغوط متجددة بسبب معارض الكرملين أليكسى نافالنى، الذى زاد سجنه ومعاملة موسكو له احتمالات فرض مزيد من العقوبات على روسيا.