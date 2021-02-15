عاجل.. إيران تبلغ وكالة الطاقة النووية بإنهاء عمليات التفتيش الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أبلغت إيران وكالة الطاقة النووية الدولية، اليوم الإثنين، بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل، فى تصعيد جديد من طهران إزاء الاتفاق النووى الموقع مع الدول الكبرى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكانت إيران هددت فى وقت سابق من اليوم، بالانسحاب من الاتفاق النووى الموقع مع الدول الست الكبرى، والذى يلزم طهران بالاستخدام السلمى للطاقة النووية. وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران ستتوقف عن تطبيق بنود أخرى فى الاتفاق النووى إذا لم تنفذ بقية الأطراف تعهداتها، فى إشارة للعقوبات التى وقعتها الولايات المتحدة ضدها.

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