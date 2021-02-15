فرنسا تطالب ألمانيا بعدم إغلاق الحدود

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال بون "لا أود أن تغلق ألمانيا حدودها بالكامل مع فرنسا"، داعيا إلى "مشاورات" لتفادى هذا السيناريو.
وأضاف: "إذا تحتم على ألمانيا الحد من حركة التنقل مع فرنسا أود أن نحدد معا أوسع استثناءات ممكنة.. لدينا مصدرا قلق رئيسيان: النقل البرى والعمال عبر الحدود"، مشيرا إلى أن المسألة تكمن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص فى القدرة على العمل وكسب رزقهم".
وتابع: "سنقوم بكل شيء بالتشاور، حتى لا يُتخذ أى قرار لا يكون منسقا، لتفادى أى مفاجآت سيئة".
وعلق بون على قرار ألمانيا إغلاق حدودها جزئيا مع الجمهورية التشيكية ومنطقة تيرول النمساوية، قائلا: "لا أعتقد أنه حصل نقاش مع المفوضية الأوروبية بهذا الصدد".
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