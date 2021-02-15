أمريكا تسجل نحو 65 ألف إصابة جديدة وأكثر من ألف وفاة خلال 24ساعة 

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، تسجيل 64 ألفا و938 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع أعداد المصابين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 27.6 مليون حالة.

وذكرت الجامعة - بحسب بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني - أنه تم تسجيل 1088 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد وحتى الآن إلى أكثر من 485 ألف حالة.

هذا وتتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات.

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