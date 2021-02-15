انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا في لبنان

سجلت السلطات الصحية في لبنان 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 44 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4037 حالة. فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة في لبنان 340861 حالة، وفقا لإحصاءات الوزارة. كان لبنان سجل يوم أمس الأحد 2130 إصابة بفيروس كورونا، و32 حالة وفاة. وتسلم لبنان أكثر من 28 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا تمهيدا لبدء حملة التطعيم في البلاد.

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