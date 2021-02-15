الصحة العالمية تعتمد لقاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا

وافقت منظمة الصحة العالمية، على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم"، إن المنظمة منحت الاستخدام الطارئ لنسختين من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، وأعطت الضوء الأخضر ليتم توزيع اللقاحات عالميا عبر مبادرة "كوفاكس".

وفي بداية العام الجاري، وافقت منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتيك"، بعد إجراء تقييمها الخاص على فعالية وأمان اللقاح.

ويعني إدراج المنظمة للقاح في الاستخدام بحالات الطوارئ أن الشركات ستستمر في كشف بيانات عن اللقاح ومشاركتها مع منظمة الصحة العالمية.