الصحة العالمية تعتمد لقاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا

وافقت منظمة الصحة العالمية، على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم"، إن المنظمة منحت الاستخدام الطارئ لنسختين من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، وأعطت الضوء الأخضر ليتم توزيع اللقاحات عالميا عبر مبادرة "كوفاكس".
وفي بداية العام الجاري، وافقت منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتيك"، بعد إجراء تقييمها الخاص على فعالية وأمان اللقاح.
ويعني إدراج المنظمة للقاح في الاستخدام بحالات الطوارئ أن الشركات ستستمر في كشف بيانات عن اللقاح ومشاركتها مع منظمة الصحة العالمية.
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