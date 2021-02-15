إيران تصف محاولة الحكومة الأمريكية الاستيلاء على مليوني برميل من النفط بـ "القرصنة"

وصفت إيران تحرك الحكومة الأمريكية لمصادرة ما يقرب من مليوني برميل من النفط على متن ناقلة بأنه "عمل من أعمال القرصنة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يوم الاثنين إن الشحنة "تخص القطاع الخاص".

وأضاف خطيب زاده "من المؤسف للغاية أن مثل هذا العمل من القرصنة يحدث في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة ... يجب إيجاد حل لوقف أعمال القرصنة من قبل أي شخص لأي سبب من الأسباب".

وفي بداية الشهر، قدمت وزارة العدل شكوى في محكمة محلية أمريكية تطالب بمصادرة حوالي مليوني برميل من النفط على متن ناقلة النفط الليبيرية التي تديرها اليونان - The Achilleas - بناءً على مزاعم بأن السفينة متورط في الشحن السري للنفط الإيراني إلى الخارج ، في انتهاك للعقوبات الأمريكية وتشريعات مكافحة الإرهاب.

يُقال الآن أن أخيلاس قريبون من ساحل تكساس ، حيث أمرت وزارة العدل السفينة بالإبحار إلى الولايات المتحدة قبل أن يخلف جو بايدن دونالد ترامب في 20 يناير.

في ظل إدارة دونالد ترامب ، تم استهداف صناعة النفط الإيرانية كجزء من سياسة "الضغط الأقصى" لواشنطن ، ما يهدد الدول التي تشتري النفط الإيراني بالعقوبات.

تم تجميد الآمال في تحسن العلاقات بين البلدين بعد دخول الرئيس الأمريكي بايدن البيت الأبيض ، حيث أشارت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى أنها تتوقع عودة إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 - الذي تخلت عنه الولايات المتحدة. تحت حكم ترامب في 2018 - فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وتخزينه قبل أن يخفف أي عقوبات.