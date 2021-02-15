الاتفاق النووي والخليج الأبرز.. تفاصيل اجتماع رئيس إيران ووزير خارجية قطر

استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن خلال زيارته المفاجئة لطهران.

وبحسب وكالة "إيلنا" الإيرانية، قال روحاني إن قطر صديق جيد وجار لإيران في المنطقة مشددا على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وخاصة العلاقات التجارية والاقتصادية.

وفي إشارة إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين، شدد روحاني على ضرورة الإسراع في تنفيذ وتشغيل هذه الاتفاقيات وقال:"يمكن لإيران وقطر التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والسياحية. ويلعب القطاع الخاص في البلدين دورًا هامًا في ذلك".

وأضاف روحاني أن تقدم أي دولة في المنطقة سيتحقق من خلال إرساء السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة، ورحب الرئيس بالحوار والتعاون مع دول الخليج العربي، مؤكدا:"السلام والاستقرار في المنطقة باستثناء دول الخليج العربي. ظل التعاون ودعم دول المنطقة لن يتحقق، وعلى دول المنطقة أن تقرر مصيرها بنفسها".

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة ونهاية "الترامبية" في هذا البلد وإعلان الإدارة الجديدة عن سياسات مختلفة، بما في ذلك الرغبة في العودة إلى الاتفاق النووي، قال روحاني: "اليوم ثبت للعالم كله. أن سياسة الضغط الأقصى قد فشلت". وليس أمام الإدارة الأمريكية الجديدة من خيار سوى تصحيح أخطاء الإدارة السابقة والوفاء بالتزاماتها القانونية.

وشدد الرئيس الإيراني على حاجة الولايات المتحدة لرفع العقوبات والعودة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، وقال: "عندما ترفع الولايات المتحدة العقوبات غير القانونية وتعود إلى القانون، تفي إيران على الفور بجميع التزاماتها". سيعود الاتفاق النووي.

كما أشار وزير الخارجية القطري إلى إيران كدولة صديقة في المنطقة وشكرها على مساعدتها ودعمها خلال مقاطعة الرباعي العربي لها، وعلى تطوير العلاقات الثنائية وتعميقها في كافة المجالات.

وقال بن عبد الرحمن إن إيران كدولة قوية ومؤثرة في المنطقة وشدد على ضرورة التعاون والتوافق بين دول المنطقة والخليج العربي من أجل التنمية. السلام والأمن وحل المشاكل.