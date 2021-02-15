أجواء متوترة.. تفاصيل أول اتصال هاتفي بين وزيرى الخارجية الأمريكي والتركي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، بلاده تعتقد أن حزب العمال الكردستاني هو المسؤول عن قتل الرهائن الأتراك في شمال العراق.
وأعرب بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن تعازيه لمقتل الرهائن الأتراك، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتقد أن حزب العمال الكردستاني هو من يتحمل مسؤولية قتل الرهائن، وفقًا لوكالة "رويترز".
ودعا بلينكن في الوقت ذاته تركيا إلى التخلي عن منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" الروسية، نظرًا لعدم توافقها مع الأنظمة الدفاعية للدول الأعضاء بحلف الناتو.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي دعمه للمحادثات الاستكشافية الجارية بين تركيا واليونان.
ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا، بعد اتهام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، بدعم الإرهابيين بشكل مباشر، عقب مقتل 3 جنود أتراك وعدد من المدنيين في شمال العراق.
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