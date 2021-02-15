الشرطة الإيطالية تتخذ إجراءات رادعة بعد ليلة عيد الحب

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الإثنين، بأن الشرطة الإيطالية أغلقت مؤقتًا مرافق الحياة الليلية في أعقاب التجمعات المفرطة للشباب بمناسبة عيد القديس فالنتين في روما على الرغم من القيود المتعلقة بفيروس كورونا.
وبحسب وكالة الأنباء الايطالية، فقد غرمت الشرطة حوالي 40 شخصًا وأمرت بإغلاق الساحات التاريخية ومواقع التجمع الأخرى في نهاية الأسبوع تم تغريم العديد من الحانات لتقديم الكحول بعد الساعة 6 مساءً.
كما وردت أنباء عن انتهاكات خارج العاصمة، وغرمت الشرطة في مدينة ريميني 29 شخصًا لخرقهم القواعد المتعلقة بفيروس كورونا وإغلاق العديد من بؤر التجمعات الاجتماعية.
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