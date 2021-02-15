أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل.
وقال المبعوث الإيراني لدى الوكالة، "كاظم جريبابادي"، إنه سيتم تنفيذ قرار البرلمان بشأن إنهاء عمليات التفتيش في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه أبلغ الوكالة اليوم بقرار البرلمان، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
ويلزم القانون الذي أقره البرلمان الإيراني الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتقتصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هددت بالاستمرار في تقليص التزاماتها النووية إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بتعهداتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.