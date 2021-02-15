إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل.

وقال المبعوث الإيراني لدى الوكالة، "كاظم جريبابادي"، إنه سيتم تنفيذ قرار البرلمان بشأن إنهاء عمليات التفتيش في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه أبلغ الوكالة اليوم بقرار البرلمان، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ويلزم القانون الذي أقره البرلمان الإيراني الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتقتصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هددت بالاستمرار في تقليص التزاماتها النووية إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بتعهداتها.