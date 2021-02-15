انت الان تتابع تفاصيل خبر الغطاء الرأسي وتغريدة حفيدة بايدن بمناسبة “يوم الرؤساء” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - غردت نعومي حفيدة بايدن على صفحتها الخاصة توتير “اشترينا له بعض الهدايا منذ عطلة نهاية الأسبوع في عيد الرؤساء وهو رئيس حرفياً”، وألحقت نعومي تغريدها بصورة للرئيس جو بايدن وهو يرتدي قبعة رسم عليها شعار الرئاسة من الأمام لكن الشعار الخلفي كتب عليه اسم بابا.

وأضافت حفيدة بايدن “نريد التأكد من المسمى الوظيفي لا يصل إلى الرأس” أي لا يجعله مفرور”.

ويعتبر يوم الرؤساء من الأعياد الوطنية، التي يحتفل بها الأمريكيون يوم الاثنين الموافق 22 فبراير، وهو عيد ميلاد أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن، لذا اختلف المؤرخون في تاريخ الميلاد فمنهم من يقول الثالث من فبراير وآخرون أرخوه بـ 22 فبراير، ولكن بشكل عام ينظر إلى هذا اليوم بأنه احتفال بجميع رؤساء الولايات المتحدة بداية من واشنطن إلى الرئيس السادس والأربعين جو بايدن الذي نصب في 20 يناير الماضي خلفا للرئيس دونالد ترامب.

ويطلق عليه أيضًا عيد فيدرالي وكأي مناسبة وطنية تغلق فيه المدارس والجامعات والبنوك وتقدم فيه الشركات السيارات وتجار التجزئة منتجاتهم بأسعار منخفضة.

بدأ الاحتفال بهذه المناسبة لأول مرة عام 1885 لتخليد ذكرى أول رئيس أمريكي، لهذا اليوم العديد من الأسماء التي تختلف من ولاية لأخري فمنها ما يطلق عليه “عيد ميلاد واشنطن، يوم الرئيس” ومهما اختلفت التسميات سيظل 22 فبراير عطلة رسمية.