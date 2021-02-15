قرض شخصي يصل لـ 300 الف ريال بفترة سداد 240 شهر للمواطن والمقيم

قرض شخصي يصل لـ 300 الف ريال سعودي، يقدم مصرف الراجحي ذلك القرض لجميع المواطنين والمواطنات السعوديين وأيضا الوافدين الي المملكة بشروط عامة يجب توافرها، حيث يعتبر ذلك القرض من أهم وأفضل القروض التي يقدمها مصرف الراجحي وأيضا المتواجدة لدي جميع البنوك السعودية، وذلك لنسبة القبول عليها من العملاء، فقد نوضح لكم بعض الدلائل الهامة التي توجه العميل قبل اتخاذ قرار التقديم للحصول علي ذلك التمويل الشخصي المُقدم من مصرف الراجحي والذي يصل الي 300 الف ريال والمميز بفترة سداده.

قرض شخصي يصل لـ 300 الف ريال من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

لكل بنك أو مصرف في أي بلد في جميع أنحاء العالم شروطه العامة من أجل الحصول علي قرض أو تمويل وأيضاً أي خدمة مصرفية داخل البنك، ولذلك يٌقدم بنك الراجحي جميع خدماته بشروط محددة، قد حددها وعرضها عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، ولذلك فقد نستعرض معكم زوار موقعنا الإلكتروني الشروط التي حددها المصرف للحصول علي القرض، تابعوا السطور القادمة في المقال.

شروط الحصول علي قرض من مصرف الراجحي بفترة سداد 240 شهر

شروط بنك الراجحي للحصول علي تمويل يصل الي 300 الف ريال سعودي بفترة سداد 240 شهر، كالأتي:

أن يكون الحاصل علي القرض من مصرف الراجحي شخص سعودي الجنسية السعودية. تحويل الراتب الشهري لمصرف الراجحي. أن يكون راتب الشخص المتقدم للحصول علي القرض من مصرف الراجحي 5000 ريال سعودي أو يزيد عن ذلك، ويشترط ألا يقل المرتب عن الـ خمسة ألالاف ريال وذلك إذا كان الشخص المتقدم يعمل لدي جهة حكومية، ويشترط أيضاً أن لا يقل عن مبلغ 6400 ريال إذا كان الشخص المتقدم يعمل لدي جهة خاصة ومعتمدة لدي بنك الراجحي. يجب قبل التقديم من أجل الحصول علي القرض توفير جميع المستندات والإثباتات المحددة من المصرف للحصول علي القرض.

المستندات والإثباتات المطلوبة لدي مصرف الراجحي

صورة الهوية الشخصية الخاصة بالشخص المتقدم.

خطاب تعريف من جهة العمل الخاصة بالشخص المتقدم.

خطاب تحويل الراتب الي المصرف.

نموذج طلب التمويل الي المصرف مُسجل به كافة البيانات الشخصية.