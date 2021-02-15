نتيجة سحب اللوتو البناني 1876 الليلة من خلال موقع اليانصيب البناني على قناة lbc وطريقة الاستعلام

نتيجة سحب اللوتو البناني 1876 سوف تعلن الليلة عبر شاشة قناة lbc البنانية، الناقل الحصري للمسابقة الأشهر في لبنان والتي يحرص ملايين البنانيين في الاشتراك بها، بهدف تغيير حياتهم الاقتصادية الصعبة التي يعيشون فيها فاللعبة أو المسابقة تعتمد على الحظ فقط، في تحديد الفائز بالجائزة الكبيرة التي تقدر بمبلغ 4 مليار ليرة لبنانية، لصاحب البطاقة الفائزة بالمركز الأول.

نتيجة سحب اللوتو البناني 1876

المسابقة اللبنانية الشهيرة تستقطب جميع الفئات العمرية والطبقية الغني والفقير، يشترك فيها وطبيعة الشعب اللبناني يحب المغامرة، نظراً للتنوع الثقافي الذي يتمتع به البنانيين وتعتمد لبنان في دخلها على السياحة، وتقديم الخدمات وأقامه المهرجانات الفنية والغنائية بها، وتعتبر المسابقة هي الأكبر في العالم العربي.

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تسجيل رقم البطاقة التي قمت بشرائها.

تسجيل رقم الإصدار المدون على البطاقة الخاصة بالمتسابق.

الضغط على زر أستعلام عن النتيجة.

سوف تظهر نتيجة السحب والأرقام الفائزة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

خطوات معرفة نتيجة اللوتو البنانية1876متى بدأت مسابقة اللوتو في لبنان

مسابقة اللوتو البنانية يرجع تاريخ أول مسابقة إلي عام 2002، ومنذ هذا التاريخ والمسابقة تقام بانتظام كل شهر ويتزايد الأقبال على المشاركة بها كل عام، على أمل الفوز وتغيير الأوضاع لأصحاب البطاقات الرابحة وقد تم تقديم الجوائز منذ بداية المسابقة حتى الآن لأكثر من 17 مليون متسابق، من البنانيين والمقيمين في لبنان.

موعد إعلان نتيجة سحب اللوتو البنانية

تتجه أنظار المتسابقين والذين قاموا بشراء البطاقات إلي شاشة قناة أل بي سي البنانية، وبرنامج مع زيد في السابعة مساءً بتوقيت لبنان، ويتم السحب على البطاقات الفائزة على الهواء مباشراً حتى يكون هناك شفافية في أختيار البطاقات الرابحة، ويطمئن المتسابقون أنه لا توجد شبهة في عملية السحب.