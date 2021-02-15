خطوات فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين بالسعودية والأوراق المطلوبة

نظرًا لأنه من البنوك المهمة، فإن المقيمين في المملكة العربية السعودية يهتمون كثيرًا بالبحث عن كيفية فتح حساب في البنك الأهلي التجاري بالمملكة، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها لجميع العملاء، وكذلك لإمكانية إجراء العمليات المصرفية بكل سهولة، وحفظ الأموال التي يحصل عليها العميل من وظيفته التي ترك من أجلها أرض الوطن لتحسين ظروفه المعيشية، فيما يعد هذا المصرف أحد أهم البنوك المحلية التي يصل عددها إلى 13 بنكًا، حيث جرى إنشاؤه في عام 1953م، بعد دمج شركتي الكعكي، وبن محفوظ.

كيفية فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين

نوضح معكم كيفية فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين في المملكة، والراغبين في إجراء جميع المعاملات المصرفية بكل سهولة أون لاين عبر موقع المصرف، ومن خلال البطاقة المصرفية التي يصدرها البنك للعملاء، وجاءت طريقة فتح الحساب كما بالخطوات التالية:

الدخول إلى رابط إنشاء الحساب في البنك الأهلي. نضغط على “افتح حسابك الآن”. علينا إدخال رقم الإقامة. يجب تحديد نوع التقويم. نكتب تاريخ الميلاد. ندرج رقم الهاتف الجوال. الموافقة على الشروط والأحكام. يجب الموافقة على الإقرار الضريبي. نكتب رمز التحقق، وننقر على “استمرار”. نقوم بإدخال الاسم، والحالة الاجتماعية، وبلد الميلاد، مكان الميلاد. إدخال معلومات العنوان الوطني، ومعلومات الاتصال، ثم النقر على “التالي”. يجب إدخال معلومات الوظيفة، والضغط على “التالي”. إدخال المعلومات المالية، ونضغط على “التالي”. ندخل معلومات إنشاء الحساب، وننقر على “التالي”. الانتقال إلى صفحة تأكيد المعلومات، والنقر على “التالي”. يجب تفعيل الحساب الجديد عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، ثم الذهاب إلى أقرب فرع للمصرف بالأوراق المطلوبة لإنهاء المهمة بنجاح.

شروط إنشاء حساب جديد في البنك alahli

أما عن الشروط المطلوبة لإنشاء حساب جديد للوافدين إلى السعودية في البنك الأهلي التجاري، فجاءت على النحو التالي:

يجب أن تكون بطاقة الإقامة سارية الصلاحية. يشترط أن يكون المقيم لديه حساب على منصة أبشر الإلكترونية. يجب أن يكون لدى المتقدم عنوان وطني مسجل في البريد السعودي.

الأوراق المطلوبة لإنشاء حساب في المصرف alahli السعودي

أما عن الأوراق المطلوبة لإنشاء حساب في المصرف alahli السعودي، بالنسبة للمقيمين، فهي على النحو الآتي:

جواز سفر ساري الصلاحية.

نسخة من جواز السفر.

إحضار بطاقة الإقامة سارية المفعول.

توفير صورة من بطاقة الإقامة.

يجب إحضار شهادة ميلاد للقاصر.

إحضار قرار الوصاية الخاص بالمقيم.