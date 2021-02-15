مستوطنون يقتحمون الأقصى وآخرون يعتدون على عائلة بنابلس
اقتحم نحو 97 مستوطناً صهيونياً باحات المسجد الأقصى اليوم الاثنين، بحماية شرطة الاحتلال.. فيما اعتدى آخرون، مساء اليوم، على عائلة في قرية بورين جنوب نابلس، وأصابوا عددا من افرادها، وسرقوا أشتال الزيتون.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الأوقاف الإسلامية في القدس، قوله: إنه جرى اقتحام المسجد من باب المغاربة عبر مجموعات، وتجول المقتحمون بشكل استفزازي في أرجاء المسجد، قبل أن ينسحبوا.
وفي نابلس اعتدى مستوطنون، مساء اليوم، على عائلة في قرية بورين، وأصابوا عددا من افرادها، وسرقوا أشتال الزيتون.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اعتدوا مساء اليوم على المواطن ياسر فؤاد عمران وزوجته وأطفاله الثلاثة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحجارة والقنابل المسيلة للدموع، خلال تواجدهم في أرضهم في المنطقة الشرقية من القرية لزراعة أشتال الزيتون، ما أدى الى اصابة الزوجة وطفلتين بالحجارة.
وأضافت المصادر إن المستوطنين قاموا باقتلاع ما زرع من أشتال الزيتون وسرقتها.
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