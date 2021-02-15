تونس.. اعفاء 5 وزراء من مناصبهم

تونس.. اعفاء 5 وزراء من مناصبهماعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الاثنين خمسة وزراء من مناصبهم وتكليف خمسة آخرين بمهاهم في انتظار استكمال اجراءات التعديل الوزاري.

وقالت الحكومة التونسية في بيان ان المشيشي قرر وفي انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة (مجلس نواب الشعب) في 26 يناير الماضي إعفاء كل من وزير العدل ووزيرة الصناعة والطاقة ووزير الشباب والرياضة ووزيرة أملاك الدولة ووزيرة الزراعة من مهامهم.

وأكد المشيشي أنه يبقى منفتحا على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكن الوزراء المقترحون من مزاولة مهامهم في إطار الدستور.

وكان رئيس الحكومة التونسية قد اجرى تعديلا وزاريا شمل 11 وزارة نال ثقة البرلمان التونسي لكن الرئيس قيس سعيد رفض استقبال الوزراء المقترحين لأداء اليمين الدستورية "لوجود شبهات فساد تحوم حول بعضهم" ليبقى هذا التعديل الوزاري معلقا إلى اليوم .