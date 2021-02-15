أخبار اليمن : سفينة وقود جديدة.. بيان هام لشركة النفط اليمنية

سفينة وقود جديدة.. بيان هام لشركة النفط اليمنية
أكدت شركة النفط اليمنية، اليوم الاثنين، أن تحالف العدوان قام بالقرصنة على سفينة جديدة تحمل 29,988 ألف طن من مادة الديزل.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل في بيان حصل دوت الخليج على نسخة منه، أن عدد السفن المحتجزة من قبل تحالف العدوان ارتفع إلى 14 سفينة مشتقات نفطية، جميعها حاصلة على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.
وأشار المتوكل إلى أن تحالف العدوان يتعمد زيادة معاناة الشعب اليمني، من خلال الممارسات العدائية التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية.
وحمل الناطق الرسمي لشركة النفط قوى تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والأمم المتحدة التي تشارك في هذا الحصار، المسؤولية الكاملة جراء المعاناة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني وكذلك المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة.
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