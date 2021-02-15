فيديو .. عقيلة صالح : اقتراح سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسى بات ملحا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، إن اقتراح أن تكون سرت مقر مؤقت للمجلس الرئاسى الليبى بات ملحا، مشيرا إلى أن اقتراح سرت سيمد جسور الثقة بين جميع الأطراف.





وقال صالح، فى مؤتمر صحفى له، مساء اليوم الاثنين، "إن اقتراحنا لمدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسى بات حاجة ملحة، حتى لا تتكرر التجربة السابقة التى أدت إلى تقسيم ليبيا وارتهانها للمرتزقة". وتابع صالح "اقتراح سرت سيمد جسور الثقة بين جميع الأطراف"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز". وأكد "ملتزمون بدعم المجلس الرئاسى حتى الوصول إلى الانتخابات وإخراج القوات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية". وأشار صالح، إلى أن إنجاز تشكيل مجلس رئاسى وحكومة جديدة هو تأكيد لمبدأ المشاركة، مشيرا إلى أن بعض الأطراف الليبية لا زالت رهينة لمصالحها الشخصية. وأوضح رئيس مجلس النواب الليبى أن إطلاق المبادرة الوطنية لإعادة تفعيل العملية السياسية ووقف القتال بهدف الوصول إلى تسوية سياسية".

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