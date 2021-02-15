الصحة الفلسطينية : الاحتلال يمنع إدخال لقاحات كورونا لقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الكيلة - فى بيان لها مساء اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفى المنافى لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أنه جرى نقل 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسى لتدخل إلى قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها.
وشددت الكيلة على أن الحكومة ووزارة الصحة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال اللقاحات بأقصى سرعة إلى قطاع غزة.
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