عاجل .. الرئيس التونسى للحكومة : التعديل الوزارى تجاهل بعض أحكام الدستور

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال قيس سعيد فى رسالة لرئيس الحكومة "أعلمتكم بالوزراء محل التحفظ بناء على تقارير هيئة مكافحة الفساد".

وأشار سعيد إلى رئيس الحكومة تجاهل الفصل 46 من الدستور الذى نص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فى المناصب والمسؤوليات.

وأكد سعيد على أن التعديل الوزارى لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذى يقتضى مداولات من مجلس الوزراء.

وأضاف سعيد "ما يحدث هو انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة".

وتابع الرئيس التونسى "اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية بل بالالتزام بما ورد فى نص القسم".