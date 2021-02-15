الاتحاد الأوروبى: ندعم إجراء الانتخابات الفلسطينية ومستعدون للدعم الفنى

جدة - نرمين السيد - أعلن ممثل الاتحاد الأوروبى لدى فلسطين، سفين كون فون بورجسدورف، على دعم التكتل لإجراء الانتخابات الفلسطينية، مؤكدًا فى بيانه اليوم الإثنين، استعداد الاتحاد الأوروبى لتوفير الرقابة والدعم الفنى للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.





وفى أعقاب اجتماعه مع محمود العالول، نائب رئيس حركة "فتح" فى رام الله، أكد بورجسدورف متابعة الاتحاد الأوروبى واهتمامه بالانتخابات الفلسطينية.

ومن جانبه، أكد العالول إصرار فتح على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لما لها من أهمية، مشددًا على أن الوضع الداخلى الفلسطينى "يحتاج إلى تحقيق وحماية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية".

واعتبر العالول أن إجراء الانتخابات "حماية لقيم الديمقراطية التى تؤمن بها حركة فتح كحركة تحرر وطنى، وتمثيل لجيل لم يمارس حقه الديمقراطى بالانتخاب والترشح، الذى غيبت عنه هذه العملية لأكثر من خمسة عشر عامًا".

كما أكد العالول أهمية توفير كافة أشكال الدعم التى تحتاجها العملية الانتخابية، وإرسال مراقبين دوليين للإشراف على الاقتراع، مطالبًا بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين فى مدينة القدس من المشاركة بالانتخابات، سواء بالترشح أو الاقتراع.

وفى السياق ذاته، اجتمع بورجسدورف مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلانى، فى وقت لاحق، الذى أكد أن كافة القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية لديها الإرادة لإنجاح العملية الانتخابية.

وقال مجدلاني فى بيان إن الانتخابات "ضرورة للنظام السياسى الفلسطينى وصولاً لتحقيق الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والتحضيرات لها تجرى وفق ما هو محدد لتجديد بنية النظام السياسى الفلسطينى والشرعية للنظام السياسى"، مطالبًا المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل حتى لا تضع "العراقيل أمام الانتخابات، وتحديدًا فى مدينة القدس، وتوفير الأجواء التى من شأنها إنجاح العملية الديمقراطية فى فلسطين".

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت، الأسبوع الماضى، اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة بعد محادثات أجرتها فى القاهرة يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، برعاية مصرية.