فى اتصال هاتفى.. بوتين يبحث أبرز الملفات الإقليمية مع ولى العهد السعودى

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفيًا مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، اليوم الإثنين، حيث بحثا الطرفان خلاله سير صفقة "أوبك بلس".





ووفقًا لبيان صادر عن الكرملين الروسى، فقد أكدا الطرفان تطلع روسيا والسعودية إلى مواصلة التنسيق المكثف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، حسبما نقلت "روسيا اليوم". كما أشار البيان إلى أن بوتين بحث مع ولى العهد السعودى تطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما فى ضوء الذكرى الـ95 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ أعرب الجانبان عن اهتمام موسكو والرياض بتعزيز التعاون فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. وتناول الاتصال مكافحة جائحة كورونا، وإمكانية استخدام لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا فى السعودية، إضافة إلى تناول الملفات الإقليمية، وخاصة الأوضاع فى سوريا ومنطقة الخليج.

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