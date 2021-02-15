عاجل.. السعودية: وقف التعاقدات مع أى شركة عالمية لا تتخذ المملكة مقرًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، وقف التعاقدات الحكومية مع أى شركة عالمية لا تتخذ المملكة مقرًا إقليميًا لها فى 2024، مؤكدة أن استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار.





وحسبما نقلت "العربية"، قالت السلطات السعودية إن هذه الخطوة تهدف لتحفيز المؤسسات الأجنبية المرتبطة بتعاقدات مع الحكومة فى خلق الوظائف، موضحة أن القرار سيمنح ميزة تنافسية للشركات العالمية للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودى.

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