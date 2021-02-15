عقيلة صالح: بعض الأطراف أسيرة مصالحها.. وندعم المجلس الرئاسي واقتراح سرت ضروري

قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في كلمة له نقلتها قناة "سكاي نيوز"، إن طبرق احتضنت مجلس النواب في ظروف أمنية حساسة بدعم من القبائل.

وأضاف "أطلقنا مبادرة وطنية لإعادة تفعيل العملية السياسية ووقف القتال بهدف الوصول إلى تسوية سياسية".

واستنكر صالح أن "بعض الأطراف الليبية لا زالت رهينة لمصالحها الشخصية" وليس مصلحة البلاد.

وتابع "إنجاز تشكيل مجلس رئاسي وحكومة تأكيد لمبدأ المشاركة، وملتزمون بدعم المجلس الرئاسي حتى الوصول إلى الانتخابات وإخراج القوات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية".

وأوضح "اقتراحنا لمدينة سرت لمقر مؤقت للمجلس الرئاسي بل حاجة ملحة كيف لا تتكرر التجربة السابقة التي أدت إلى تقسيم ليبيا، وسيمد جسور الثقة بين جميع الأطراف".