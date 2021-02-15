الكويت تسمح بدخول الأجانب في هذا الموعد.. وحجر فندقي إلزامي لمدة أسبوع

وافق مجلس الوزراء الكويتي على السماح بدخول غير الكويتيين إلى البلاد اعتبارا من 21 فبراير الجاري، بحسب صحيفة "الأنباء" المحلية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إنه سيتم تطبيق الحجر الفندقي لمدة 7 أيام على غير الكويتيين القادمين من الدول الـ 38 المحظور دخول رعاياها مباشرة الى الكويت.
وبحسب المصادر، يشترط أن يكون لدى القادمين حجز في أحد الفنادق للمدة المذكورة، على أن يتم إلزامهم بالحجر المنزلي مدة مماثلة قبل ان يسمح لهم بالخروج من المنزل.
وتنتهي المدة التي حددها مجلس الوزراء الكويتي لتعليق دخول الوافدين إلى البلاد في 21 فبراير الجاري، حسبما أكدت الصحيفة.
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