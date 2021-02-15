تطبيق صحتي السعودية 2021 سجل الآن بعد وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا

تطبيق صحتي السعودية 2021 بدأ المواطنين بالمملكة يبحثون عن تفاصيل التسجيل في تطبيق صحتي بعد أن أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة،عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى المملكة، داعيًا الجميع بضرورة الدخول على منصة صحتى لحجز مواعيد تطعيم لقاح كورونا، حيث يوفر التسجيل عبر تطبيق صحتى إمكانية معرفة كافة التفاصيل عن موعد التطعيم ومكان الوحدة الصحية ومتابعة الحالة الصحية وآخر مستجدات فيروس كورونا، وعكفت الصحة السعودية على مواجهة الوباء وتوفير دفعات جديدة من لقاح كورونا لتحمى شعبها حيث وصلت الدفعات الجديدة من لقاح كورونا اليوم وسط استعدادات كافة الفرق الطبية لحملات التطعيم واستقبال المواطنين بعد التسجيل على تطبيق صحتي كورونا في الأيام المقبلة.

تطبيق صحتي السعودية 2021

يوفر تطبيق صحتي السعودية 2021 كافة الخدمات الصحية التى يأملها المواطنين في المملكة العربية السعودية، بما يضمن حمايتهم من فيروس كورونا وخطر انتقال العدوى في الوحدات الصحية، كما أن التسجيل في موقع صحتى يساعد في حجز موعد تطعيم لقاحات كورونا وذلك بمجرد تطبيق صحتي التي تعمل بنظام أندرويد من متجر google play أو هواتف أيفون من متجر app store.

التسجيل في تطبيق صحتي كورونا

يتمكن جميع المواطنين والمقيميين في المملكة العربية من التسجيل في موقع صحتي كورونا حيث يوفر موقع صحتى حجز تطعيم كورونا من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق صحتي على الجوال. انقر على خدمة حجز موعد لقاح كورونا. سجل المعلومات الشخصية المطلوبة. الاستمرار في متابعة الخطوات حتى الانتهاء بحجز الموعد.

موقع صحتي كورونا

أكدت وزارة الصحة عن بدء التسجيل على منصة صحتي كورونا للحصول اللقاحات من أي مكان في المملكة ، مشسيرة إلى أن الحجز على تطبيق صحتي يبدأ بعد 18 فبراير في إطار حملات تطعيم لقاحات كورورنا التى شنتها المملكة في نهاية عام 2020 على ثلاث مراحل كل مرحلة تشمل فئة معينة من المجتمع بما يضمن تطعيم الكثيرون ومحاربة الوباء.

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