جدول أسعار البنزين في السعودية لذال بنفس سعر العاشر من يناير حيث أن شركة أرمكوا هي المسئولة عن تحديد الأسعار الشهرية للنفط، و البنزين مربوط بأسعار النفط وسوف يتم ألإعلان عن أسعار البنزين لشهر فبراير يوم الأربعاء الموافق 16-2-2021 حيث أن هذا اليوم هو اليوم الذي سوف يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة.

في الجدول التالي سوف نوضح لكم أسعار البنزين في الأشهر السابقة وهي شهر يناير وديسمبر، مع العلم أن لذال السعر كما هو لحين التعديل عليه غدا يوم ألأربعاء.

بنزين 91 في شهر يناير السابق 1.62 ريال سعودي للتر الواحد بنزين 91 في شهر ديسمبر السابق 1.44 ريال سعودي للتر الواحد حيث حدث تغير طفيف في الأسعار ومن المتوقع أن الأسعار سوف تزيد في هذا الشهر، وهذا لأن النفط ازداد سعره خلال شهر فبراير وسوف نوافيكم بالتحديثات غدا حول سعر النزين الجديد في شهر فبراير. شركة أرمكوا شركة أرمكوا شركة أرمكوا هي شركة تعمل في مجال النفط في المملكة العربية السعودية حيث ساهمت بشكل كبير في التكرير والتنقيب وخلاف ذالك كما أن تم إنشائها في عام 1988 ميلادي، مقرها الرئيسي موجود في الظاهران حيث أن صاحب فكرة تنفيذها هو ياسر بن عثمان حيث أنه هو رئيس مجلس إدارة شركة ارامكو في المملكة العربية السعودية. سوف يتم تحديث المقال غدا يوم الأربعاء بالأسعار الحديثة التي سوف تضعها المملكة العربية السعودية، للبنزين وكما قلنا أن هناك احتمالية زيادة في الأسعار بسبب زيادة سعر النفط في الفترة الأخيرة، ولكن تعد هذه الزيادة ليس مؤثرة علي سائقي السيارات، حيث إن كان هناك زيادة فسوف تكون زيادة طفيفة غير مؤثرة علي المواطنين في المملكة العربية السعودية، وإذا كان لديكم أي أستفسار بخصوص أسعار البنزين قم بتركه لنا في تعليق وسوف يتم الرد عليك في أقرب وقت