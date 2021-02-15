دوت الخليج -

العراق.. إصابة ضابط بعبوة ناسفة

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن إصابة ضابط جراء استهداف رتلاً لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة جنوب العاصمة بغداد. العراق.. إصابة ضابط بعبوة ناسفةأعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن إصابة ضابط جراء استهداف رتلاً لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة جنوب العاصمة بغداد. وقال المصدر في تصريح لموقع "السومرية نيوز" الإخباري: إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره من ناحية الرشيد في اليوسفية جنوب العاصمة بغداد". وأشار المصدر الى أن "العملية "اسفرت عن اصابة ضابط برتبة ملازم من حماية الرتل".

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